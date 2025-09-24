Asociácia slovenských spolkov žien aj tohto roku usporiada súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre ženy. Sústredenie milovníčok pekného slova a jeho prednesu bude v Slávnostnej sieni Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci v nedeľu 28. septembra o 16. hodine.
Aj tento umelecký večierok prinesie účastníčkam potešenie z peknej literatúry a zo vzájomného kamarátenia a podľa rozhodnutia hodnotiacej komisie tie najúspešnejšie recitátorky postúpia do súťaže žien v prednese umeleckých textov na Slovensku. Budú tam reprezentovať vojvodinských Slovákov, presnejšie umelecky naladené Slovenky z troch vojvodinských regiónov: z Báčky, Banátu a zo Sriemu.