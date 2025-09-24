Minister zahraničných vecí Srbska Marko Đurić sa v New Yorku stretol s ministerkou zahraničných vecí Gruzínska Makou Bochorishvili, kde rokovali o témach dôležitých na prehĺbenie spolupráce medzi obidvoma krajinami.
Na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo počas 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, Đurić pripomenul, že Srbsko a Gruzínsko si tento rok pripomínajú 30. výročie nadviazania diplomatických vzťahov. Poukázal tiež na to, že vzťahy medzi obidvoma krajinami sa opierajú o priateľstvo, ako aj o kultúrnu, náboženskú a historickú blízkosť obidvoch národov.
Zdôraznil, že existuje značný priestor na posilnenie hospodárskej spolupráce, ku ktorej podľa jeho slov výrazne prispeje aj nedávno zriadená priama letecká linka Belehrad – Tbilisi.
Minister privítal rozhodnutie Gruzínska zúčastniť sa na špecializovanej výstave Expo 2027 v Belehrade a vyjadril presvedčenie, že toto podujatie ešte viac posilní väzby medzi krajinami. Stretnutia sa zúčastnil aj prezident Srbskej hospodárskej komory Marko Čadež.