Oznámenie o 35. Petrovskom maratóne prichádza zo strany Organizačného výboru tohto tradičného podujatia.
Organizátori informujú, že už v túto nedeľu – 28. septembra 2025 sa uskutoční 35. Petrovský maratón o 9.00 hodine na školských ihriskách Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci.
Na školských ihriskách a priľahlých uliciach svoj beh uskutočnia predškolské deti a nižšie ročníky základnej školy.
Na Ulici maršala Tita (pred predajňou Univerexport) o 10.00 hodine je štart maratónu pre žiakov vyšších ročníkov základnej školy, stredoškolákov, rekreantov a ostatných záujemcov o beh.
Pozývajú všetkých, aby sa zúčastnili tohto tradičného športového podujatia.