Detský festival Tvorí celá rodina tohto roku zaznamená 10. jubilejný ročník a uskutoční sa 11. októbra v Kultúrnom centre Aradáč v Aradáči. Podujatie štartuje o 14. hodine a účastníci okrem hudobnej časti festivalu budú môcť účinkovať aj v tvorivých dielňach.
Organizačný výbor festivalu pozýva rodiny, aby aj tento ročník podporili svojou účasťou slovami: „Príďte sa hrať, spievať, zabávať, tvoriť, spoznávať kultúru predkov a kamarátiť sa do Aradáča. Ak ste ešte v Aradáči neboli, príďte spoznať aj prostredie banátskej dedinky.“
Tohto roku, ako avizujú, budú tvoriť aj trochu inak – spoločne skúsia vytvoriť tzv. participatívne umenie. Táto forma umenia priamo zapája všetkých účastníkov do kreatívneho procesu a všetci budú v tomto ohľade spolutvorcovia diela.
Preto účastníci festivalu pred príchodom do Aradáča nielenže si nacvičia spev, ale nazbierajú si i rôzne plody, časti rastlín, semiačka a pod. Po príchode na nádvorie Kultúrneho centra v Aradáči priložia, vyskladajú, vysypú to, čo prinesú, a tým prispejú do spoločného umeleckého diela.