Vo štvrtok 25. a v piatok 26. septembra organizuje Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí s Univerzitou Cyrila a Metoda v spolupráci so Združením pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov a Maticou slovenskou v Trnave dvojdňovú konferenciu na tému Slováci v zahraničí: súčasnosť, trendy a perspektívy výskumu krajanskej problematiky v Aule Jozefa Matúša na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
Konferencia prinesie priestor na odbornú diskusiu o aktuálnych trendoch vo výskume krajanskej problematiky. Venovať sa bude najmä genealogickému výskumu Slovákov žijúcich v zahraničí, dejinám, kultúre, jazyku a identite slovenských komunít v rôznych krajinách sveta, ako aj perspektívam uchovávania tradícií a budúcnosti slovenského krajanského života.
Na podujatí vystúpia experti zo Slovenska aj zo zahraničia, konkrétne zo Srbska, Maďarska, Poľska, Chorvátska, Českej republiky, Spojených štátov amerických a Ukrajiny. Ich príspevky predstavia výsledky výskumov, ktoré významne prispievajú k poznaniu histórie i súčasnosti Slovákov žijúcich mimo územia Slovenskej republiky.
Prvý deň podujatia bude venovaný genealogickému výskumu Slovákov žijúcich v zahraničí. Odznejú tam zaujímavé príspevky na tému matričného výskumu, genealogickej databázy, možností využitia AI pri automatizovanom čítaní starých matričných dokumentov a iné zaujímavé témy.
„Táto konferencia je dôležitým priestorom nielen na prezentáciu vedeckých výsledkov, ale aj na vzájomné spájanie odborníkov a inštitúcií, ktoré sa venujú krajanskej problematike. Veríme, že aj vďaka nej sa posilní spolupráca medzi Slovenskom a našimi krajanmi po celom svete,“ uviedol podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí prof. Peter Chrastina, ktorý je zároveň aj jedným z odborných garantov konferencie.