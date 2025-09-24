1493 – Krištof Kolumbus začal svoju druhú námornú cestu, pri ktorej doplával k Portoriku, Malým Antilám a Jamajke.
1852 – francúzsky inžinier Henri Giffard uskutočnil prvý úspešný let riaditeľnej vzducholode.
1896 – narodil sa americký spisovateľ Francis Scott Fitzgerald, autor známeho románu Veľký Gatsby. Zomrel roku 1940.
1921 – narodil sa Zuko Džumhur, juhoslovanský spisovateľ, scenárista, maliar a karikaturista. Zomrel roku 1989.
1936 – narodil sa Jim Henson, americký bábkoherec, tvorca postavičiek The Muppets. Zomrel roku 1990.
1963 – senát USA ratifikoval dohodu medzi USA, Veľkou Britániou a Sovietskym zväzom o obmedzení jadrových pokusov.
1973 – Guinea-Bissau vyhlásila svoju nezávislosť od Portugalska.
1988 – kanadský šprintér Ben Johnson zabehol na OH v Soule 100 metrov za 9,79 s. Tento vtedajší nový svetový rekord však nebol uznaný, lebo Johnsonovi zistili doping.
1991 – americká rocková skupina Nirvana vydala album Nevermind.
1998 – Irán sa dištancoval od náboženského dekrétu fatwa, ktorým bol britský spisovateľ Salman Rushdie odsúdený na trest smrti. Otvorila sa tým cesta k zlepšeniu napätých vzťahov medzi Iránom a Veľkou Britániou.