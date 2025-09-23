Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva vyzýva zástupcov štátnych orgánov a organizácií, združení, hospodárskych subjektov, odbornej verejnosti, ako aj ďalšie zainteresované strany, aby sa oboznámili s textom pracovnej verzie Zákona o živočíšnej výrobe a aby najneskôr do 8. októbra 2025 zaslali svoje pripomienky, návrhy a odporúčania.
Pracovná verzia návrhu zákona je dostupná na stránke ministerstva.
Pripomienky, návrhy a odporúčania sa zasielajú ministerstvu elektronickou poštou na e-mailovú adresu: stocarstvo@minpolj.gov.rs.