Rok 2025 opäť potvrdil, že pestovanie sóje v podmienkach klimaticky nestabilnej Vojvodine predstavuje čoraz väčšiu výzvu. Ako informoval Janko Kadlík, inžinier fytomedicíny z Pivnice, súčasná sezóna bola z pohľadu pestovateľov ďalšou z komplikovaných za posledné roky.
Vegetačná sezóna sa začala s problematickým osivom – podľa Kadlíka bolo tento rok na trhu k dispozícii slabšie a menej vitálne semeno, čo spôsobilo zníženú začiatočnú dynamiku rastu. K tomu sa pridali chladnejšie jarné podmienky, ktoré oddialili štandardný termín sejby. V Pivnici prebiehala sejba prevažne v poslednom aprílovom a prvom májovom týždni.
Po sejbe nasledovali intenzívne dažde, ktoré spôsobili zapekanie pôdy, čo sťažilo vzchádzanie sóje. Výsledkom boli slabé a nevyrovnané porasty, ktoré sa v kombinácii s následným rýchlym nástupom sucha dostali pod extrémny stres.
Situácia sa mierne stabilizovala v júli, keď prišli očakávané zrážky a zároveň sa znížili extrémne teploty. To pomohlo zastaviť regresiu vegetácie a došlo k čiastočnému zotaveniu porastov.
„V určitom momente to vyzeralo, že zo sóje nebude vôbec nič, ale dažde v júli boli rozhodujúce pre aký-taký vývoj rastlín. Napriek tomu však výnosy zostali nízke.“
Priemerné výnosy sa pohybujú okolo 1300 kg/jutro, čo zodpovedá približne 2 t/ha. Na parcelách so zavlažovacími systémami sa výnosy pohybujú okolo 3 t/ha, čo je v daných podmienkach uspokojivý výsledok – hoci nie dostatočný na pokrytie nákladov.
Situácia je ešte vážnejšia z ekonomického hľadiska. Aktuálna výkupná cena sóje sa pohybuje okolo 50 dinárov/kg, čo je podľa Kadlíka hlboko pod hranicou rentability. „Poľnohospodári nie sú ani na pozitívnej nule, ale hlboko v mínuse. Cena by musela byť aspoň 70 dinárov za kilogram, aby sa len pokryli vstupy,“ konštatuje odborník.
K slabým výnosom a nízkej cene sa navyše pridáva vysoká potreba chemickej ochrany, ktorá ďalej zvyšuje náklady.
Jedným z hlavných biologických faktorov, ktoré ovplyvnili porasty sóje v sezóne 2025, bol výrazný výskyt roztočov (srb. grinje). Vzhľadom na oslabený rast a klimatické stresy sa títo škodcovia rýchlo rozšírili.
Viacerí poľnohospodári museli vykonať 1 až 3 chemické ošetrenia, čo je nezvyčajne veľa v porovnaní s priemerným rokom. Tieto zásahy si vyžadovali použitie špecifických akaricídov, ktorých ceny v posledných rokoch výrazne vzrástli.
Na základe tohtoročných skúseností mnohí poľnohospodári zvažujú obmedzenie alebo úplné vyradenie sóje zo svojich osevných plánov. V posledných rokoch je trend jednoznačný – nízke a nestabilné výnosy, rastúce náklady na chemickú ochranu a nepriaznivý trh odrádzajú pestovateľov od ďalšieho rozširovania tejto plodiny.
Rok 2025 opäť ukázal, že sója ako plodina v suchších oblastiach s čoraz častejšími klimatickými extrémami stráca na význame. Bez štátnej podpory a efektívnejších genetických materiálov bude jej pestovanie ekonomicky neudržateľné.