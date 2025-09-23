Mobilné mamografy Pokrajinskej vlády sa v súčasnosti nachádzajú v obciach Pećinci a Báčska Palanka (v mestečku Čelarevo).
Projekt Prvá mamografia realizuje Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo od roku 2019 nepretržite, v spolupráci s Univerzitným klinickým centrom Vojvodiny, Inštitútom verejného zdravia Vojvodiny a Onkologickým ústavom Vojvodiny v Sriemskej Kamenici. Počas trvania tohto projektu bolo vyšetrených 25 947 žien a odhalených 193 karcinómov, pričom len počas minulého roka sa mamografia vykonala u 6 499 žien, uvádza sa v oznámení Pokrajinskej vlády.
Cieľom realizácie projektu je prevencia rakoviny prsníka prostredníctvom preventívnych mamografických vyšetrení žien starších ako 40 rokov a zabezpečenie dostupnej zdravotnej starostlivosti v obciach na území Vojvodiny, ktoré nemajú kapacity na organizovaný skríning rakoviny prsníka. Projekt zároveň zahŕňa aj edukáciu žien v oblasti starostlivosti o vlastné zdravie a významu včasných preventívnych prehliadok.
Pred vykonaním mamografického vyšetrenia každá žena vypĺňa anketový dotazník, podpisuje vyhlásenie o informovanom súhlase a dostane informáciu, kedy sa má dostaviť k svojmu všeobecnému lekárovi po mamografický nález. Mamografické vyšetrenia sú bezplatné, nie je na ne potrebná zdravotná knižka, ale postačuje doklad totožnosti. Záujemkyne sa prihlasujú v miestnej ambulancii.
Mamografické snímky sa elektronicky zasielajú do Univerzitného klinického centra Vojvodiny, kde sa vykonáva dvojité nezávislé čítanie mamografov dvoma lekármi – špecialistami rádiológie.
Pre pacientky, u ktorých je potrebná doplnková diagnostika alebo je potrebné ich odoslanie do Onkologického ústavu Vojvodiny, člen administratívneho tímu zabezpečí termín a pacientky o ňom informuje telefonicky aj písomne.