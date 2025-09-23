Systém e-bolovanje umožní zamestnávateľom prístup k informáciám v reálnom čase, zamestnanci už nebudú musieť chorí nosiť dokumentáciu a štát získa efektívnejší a spravodlivejší mechanizmus kontroly, vyhlásil včera riaditeľ Kancelárie pre IT a e-Upravu Mihailo Jovanović na okrúhlom stole v Belehrade, v rámci verejnej diskusie zákona o tomto systéme.
Podujatie bolo druhé zo štyroch okrúhlych stolov v rámci verejnej diskusie v spolupráci s relevantnými inštitúciami a organizáciami.
Jovanović zdôraznil, že zavedenie tohto systému je jedným z najdôležitejších krokov v digitalizácii zdravotníckych elektronických služieb.
Novým riešením bude zrýchlený proces uplatňovania práv z povinného zdravotného poistenia, zjednodušený a chránený pred zneužitím, pričom sa zároveň znížia administratívne náklady a zaťaženie všetkých účastníkov, uvádzajú z Kancelárie pre IT a e-Upravu.