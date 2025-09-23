Generálny riaditeľ Srbijagasu Dušan Bajatović vyhlásil, že očakáva ďalšie odloženie amerických sankcií voči spoločnosti NIS a zdôraznil, že mimoriadne dôležitý je dnešný rozhovor prezidenta Srbska Aleksandra Vučića s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, pretože sankcie voči NIS sú podľa jeho slov politické.
Bajatović uviedol, že očakáva, že prezident Srbska bude o NIS hovoriť nielen s Rubiom, ale aj s americkým ministrom financií Scottom Bessentom.
„Tá bilaterálna časť je veľmi dôležitá, pretože ide o politické sankcie. Aj Rusi prijali určité opatrenia, ktoré podľa mňa nie sú dostatočné, pokiaľ ide o zmenu riadiacej štruktúry ropného priemyslu Srbska. Čo ma viac znepokojuje, je nadobudnutie účinnosti európskych sankcií, pretože si nie som istý, či bude Janaf v pozícii pripojiť sa k transportu ropy, ktorú kupujeme od tretích krajín,“ povedal Bajatović.
Uviedol, že očakáva predĺženie odkladu sankcií ešte o jeden mesiac a že následne bude potrebné zhodnotiť, ako sa vyvíja globálna geopolitická situácia.
Zároveň informoval, že tento týždeň budú ukončené rokovania o novej plynovej dohode s Ruskom a že nová zmluva bude podpísaná v októbri. Podľa jeho slov má ísť o trojročnú zmluvu na celkové množstvo 2,5 miliardy kubických metrov plynu ročne so všetkými flexibilitami.