V dňoch blížiaceho sa víkendu štartuje v Kovačici podujatie Kovačický október. Toto každoročné podujatie, ktoré sa začalo v roku 1952 pri príležitosti osláv 150. výročia založenia dediny, trvá počas celého októbra, pričom prvý víkend býva najbohatší na program – ponúka výstavy, koncerty, folklór, gastronomické podujatia, šport a remeslá.
Jedným z hlavných bodov je Októbrový výtvarný salón v Galérii insitného umenia, v rámci ktorého členovia galérie predstavujú svoju najnovšiu tvorbu.
Ústredný víkend podujatia sa každoročne začína pietnou spomienkou – kladením vencov pri pomníku padlých bojovníkov pri príležitosti oslobodenia Kovačice, avšak tohtoročné štartuje ešte v septembri, a to hudobno-literárnym večierkom venovaným 100. výročiu narodenia Zuzany Chalupovej. Uskutoční sa v piatok 26. septembra o 19. hodine na nádvorí Domu Dr. Janka Bulíka v organizácii MOMS Kovačica. Predslávnosťový víkend doznie sobotňajším koncertom Amadeus bendu na nádvorí Miestneho spoločenstva o 20. hodine.