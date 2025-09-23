Od 21. do 23. novembra 2025 sa v Pivnici uskutoční 59. Stretnutie v pivnickom poli. Festival sa aj tentoraz ponesie v tradičnom duchu a počas troch galakoncertov ponúkne autentické ľudové piesne v podaní spevákov z rôznych prostredí. Stretnutie v pivnickom poli je už takmer šesť desaťročí dôležitou súčasťou kultúrneho života Slovákov vo Vojvodine. Vďaka nemu vzniká bohatý fond notových zápisov, textov ľudových piesní a nahrávok, ktoré sú dodnes uchovávané a vysielané v menšinových médiách.
Organizátori vyzývajú spolky, združenia a centrá, aby prihlásili dvoch účastníkov starších ako 16 rokov, ktorí budú svoje prostredie reprezentovať ľudovými piesňami a tradičným odevom. Každý spevák má zaspievať dve piesne – jednu rýchlu a jednu pomalú. V prípade potreby je organizačný výbor pripravený poskytnúť odbornú pomoc pri zostavovaní notových zápisov, aby tak odbremenil spolky, ktoré nemajú dostatok hudobných odborníkov.
Vyplnené prihlášky je potrebné zaslať najneskôr do 15. októbra 2025 na e-mailovú adresu svpp@skuspivnica.org.rs alebo poštou na adresu:
SKUS Pivnica (SVPP 2025),
Vojvodinská 82,
21469 Pivnica, Srbsko.