Združenie športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca v nedeľu 21. septembra vedľa svojej chaty pri kanáli zorganizovalo súťaž vo varení rybacej polievky Zlatý kotlík.
Ako nás poinformoval predseda petrovských rybárov Vladimír Davidović, organizátor zabezpečil pre súťažiacich po 3 kg ryby, stôl, dve lavičky, chlieb, príbor pre 8 osôb a palivové drevo. Kotlíky a koreniny, prípadne plynové fľaše si súťažiaci mali zabezpečiť sami.
V nedeľu predpoludním v Petrovci súťažilo 23 kuchárov, nielen z Petrovca a Báčskopetrovskej obce, ale aj z bližšieho a širšieho okolia. Touto súťažou vlastne Petrovčania uzavierajú gastro rok, ktorý boli začali ešte na jar a potom niekoľkokrát organizovali takéto súťaže, vrátane súťaže MOMS počas Slovenských národných slávností.
S varením začali o 9. hodine a po odovzdaní vzoriek a hodnotením komisie v čele s osvedčeným kuchárom Vladimírom Dudášom, víťazov vyhlásili popoludní o 14. hodine.
Prvé miesto obsadil kuchár Juraj Kuriš, druhý bol Jaroslav Parkáni a tretie miesto obsadil Aleksander Potkonjak. Prvé tri najlepšie tímy získali aj vecné a peňažné odmeny.
Počas dňa organizátor zorganizoval aj viacero zábavných bodov, medzi nimi aj súťaž v ťahaní povrazu či v rýchlom vypíjaní piva.
Pre návštevníkov aktivisti ZŠR Karas pripravili, ako to zvyčajne robievajú, aj vyprážanú rybu, uvarili aj za kotol rybacej polievky, a to všetko si záujemcovia mohli zjesť na vopred prichystaných stoloch vedľa kanála alebo si ich vziať domov ako nedeľný obed. Na dobrú náladu hrala skupina Domino bend.