V poradí XXVI. ročník Púchovského jarmoku sa uskutočnil v sobotu 20. septembra na pešej zóne v Púchove.
Jarmok sa úradne začal pochodom mažoretiek s vypustením balónov.
Súčasťou programu boli aj vystúpenia folklórnych a tanečných súborov, ľudovej hudby. O dobrú atmosféru sa postarali aj dychové melódie orchestra JazzZUŠák či koncert na ľudovú nôtu skupiny Duo rytmus z Oslian.
Na tohtoročnom Púchovskom jarmoku bola aj delegácia zo Starej Pazovy, ktorú tvorili Alexander Bako, ktorý sa v rámci oficiálnej otváracej časti programu aj prihovoril, Boris Babík a Petar Nerandžić. Aj keď priateľské vzťahy obyvateľov Púchova a mesta Stará Pazova trvajú už niekoľko desiatok rokov, družobná zmluva bola uzavretá v roku 2001.
Na Púchovskom jarmoku sa varili jarmočné polievky a ochutnať sa mohli guláše, kapustnice, držkové či šošovicové polievky, ktoré varili tímy zo Starej Pazovy a Hlinska, poslanci MsZ Púchov, Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Denné centrum seniorov a starosta obce Lúky. Každá zakúpená porcia podporila zbierku pre Rafaela, chorého chlapčeka z Púchova.