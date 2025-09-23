Minister zahraničných vecí Marko Đurić vyhlásil v prvý deň jubilejného 80. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku, že delegácia Srbska začala aktívnu účasť na zasadnutí, pričom sa zapojila do početných bilaterálnych a multilaterálnych stretnutí.
Minister uviedol, že mal v prvý deň stretnutia s ministrami zahraničných vecí Cypru, Somálska, Talianska, Azerbajdžanu a mnohých ďalších krajín, ako aj že sa zúčastnil na viacerých podujatiach organizovaných na okraji zasadnutia OSN. Ako zdôraznil, uskutočnili sa aj stretnutia so zástupcami energetického biznisu.
„Spoločným menovateľom všetkých tých veľmi rozmanitých stretnutí je naše úsilie vytvoriť prostredie, v ktorom bude mať Srbsko čo najviac krajín, medzi ktorými bude jediným rozdelením to, či sú menší alebo väčší priatelia,“ odkázal minister Đurić a dodal, že Srbsko chce pestovať priateľské vzťahy nielen vo svojom bezprostrednom okolí, ale aj širšie, pokračujúc v tradíciách Hnutia nezúčastnených, ktorého je jedným zo zakladateľov.
„Usilujeme sa, aby sme obraz Srbska ako krajiny stability, ale aj krajiny oddanej princípom, zameranej na budúcnosť, propagovali všade a na každom kroku,“ odkázal šéf srbskej diplomacie.