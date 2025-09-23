1846 – nemecký astronóm Johann Gottfried Galle objavil planétu Neptún.
1858 – založené bolo Zemunské gymnázium, tretie najstaršie gymnázium v našej krajine.
1930 – narodil sa americký spevák, pianista a hudobný skladateľ Ray Charles, ktorý v siedmich rokoch oslepol. Patril medzi formovateľov hudobného štýlu R&B. Zomrel roku 2004.
1938 – narodila sa rakúska filmová herečka Romy Schneiderová, známa napríklad stvárnením rakúskej cisárovnej a uhorskej kráľovnej Alžbety vo filme Sissi. Zomrela roku 1982.
1943 – narodil sa Julio Iglesias, španielsky popový spevák. Je považovaný za jedného z najúspešnejších sólových umelcov.
1949 – narodil sa Bruce Springsteen, americký rockový gitarista a spevák.
1991 – Arménsko vyhlásilo nezávislosť od Sovietskeho zväzu.
1998 – Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu 1199, vyzývajúcu na okamžité prímerie na Kosove a na začatie rokovaní o skončení krízy v tomto priestore s cieľom predísť humanitárnej katastrofe.
2002 – objavila sa prvá verzia webového prehliadača Mozilla Firefox (Phoenix 0.1).
2008 – zomrela srbská herečka Sonja Savić.
2013 – Pristátím po 150 dňoch na mori na Aleutských ostrovoch na Aljaške sa Britka Sarah Outen stala prvou ženou, ktorá sama preveslovala trasu z Japonska na Aljašku v dĺžke 6 034 kilometrov, v rámci svojej cesty okolo sveta na bicykli a kajaku. Outen bola prvou ženou, ktorá sama preveslovala Indický oceán v roku 2009, keď sa z Austrálie dostala na Maurícius.