Dej hry írskej spisovateľky Mary Jonesovej Vrecká plné kameňov, ktoré v rámci tohtoročných Petrovských dní divadelných náhradne namiesto ohláseného predstavenia Ľúbostný list včera zahrali herci Národného divadla z Kikindy, sa odohráva v odľahlom írskom mestečku, kde sa natáča hollywoodsky film.
V konflikte medzi filmovým štábom a miestnym obyvateľstvom sledovali sme rýchly, vtipný a miestami dojímavý príbeh o očarení a rozčarovaní z klamlivého lesku filmového sveta. Hoci v komediálnej tónine, hrou sa prelínajú dôležité témy, s ktorými sa divák vie stotožniť kdekoľvek – depresia malého mesta, samovraždy, arogancia bohatých a vykorisťovanie chudobných, pýcha a vzdor malého človeka a jeho právo snívať veľké sny.
Predstavenie Vrecká plné kameňov bolo prvou premiérou kikindského Národného divadla v minulej sezóne. Táto komédia sa s veľkým úspechom hrá na mnohých svetových divadelných scénach a režisér Rastislav Ćopić podpisuje réžiu hry v kikindskom divadle. „Skutočnosť, že sa hrala po celom svete s veľkým úspechom, všade, kde sa objavila, veľa hovorí o univerzálnosti tohto diela. To znamená, že dobre komunikuje a dúfam, že to tak bude aj tu. Na tematickej úrovni ide o príbehy malých ľudí, nikoho, možno zabudnutých ľudí, ktorým, dúfam, touto hrou dávame hlas,“ hovorí mladý režisér Rastislav Ćopić, ktorý v kikindskom divadle pôsobí prvýkrát.
Preklad hry Mary Jonesovej spoločne podpísali Andrea McGivernová a Rastislav Ćopić, dramaturgičkou je Hristina Mitićová, scénografkou a kostýmovou výtvarníčkou Dunja Kostićová a zvukový dizajn bol zverený Borisovi Mijatovićovi.
Zvláštnosťou nového predstavenia kikindského divadla je fakt, že všetky úlohy, ktorých je štrnásť, hrajú iba dvaja herci, Nikola Joksimović a Vladimir Maksimović. Herci prechádzajú z jednej postavy do druhej, pričom obzvlášť dôležitá je schopnosť premeny. Bola to veľká herecká výzva. „Hra, ktorá trvá hodinu a pol, má 45 scén, bola veľkou výzvou. Na začiatku práce som sa bál – ako sa nám to podarí, nikdy som taký pocit nemal. Univerzálnosť tohto textu umožňuje ľuďom na rôznych kontinentoch, aby ho dobre pochopili a stotožnili sa s ním,“ zdôraznil Vladimir Maksimović, jeden z hercov novej hry.
Samotný názov hry Vrecká plné kameňov symbolizuje akési bremeno, ktoré všetci nesieme a snažíme sa bojovať za svoju česť, svoje miesto, svoje sny. Herci v tomto predstavení nás chcú presvedčiť, že to úsilie stojí za to.