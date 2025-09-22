Almašský kraj v Novom Sade má odteraz aj svoju internetovú stránku, ktorej cieľom je predstaviť projekt revitalizácie tejto mestskej časti a umožniť občanom sledovať jeho realizáciu.
Ako informujú z Ústavu na ochranu pamiatok kultúry mesta Nový Sad, doteraz sa záujemcovia o projekte mohli informovať prostredníctvom facebookovej a instagramovej stránky Almaški kraj, ale teraz je pre nich na internetovej stránke Ústavu na ochranu pamiatok kultúry www.zzzskgns.rs k dispozícii aj subdoména almaski.zzzskgns.rs.
Okrem informácií o realizácii projektu sa na stránke nachádzajú aj relevantné historické údaje o Almašskom kraji, ako aj archívne fotografie. Je veľmi dôležité, že prostredníctvom internetovej stránky budú môcť občania klásť otázky, dávať návrhy, ako aj pochvaly a kritiku.