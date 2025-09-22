V piatok 19. septembra sa v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci uskutočnil 9. ročník medzinárodného projektu Mladí Dolnozemci – tvorba a priateľstvo predovšetkým. Podujatie, ktoré už takmer desaťročie spája slovenskú mládež z dolnozemských krajín, je zamerané na upevňovanie slovenského jazyka, kultúrnej identity a národného povedomia. Tento rok sa na stretnutí zúčastnili žiaci zo Srbska, Maďarska a Rumunska, zatiaľ čo žiaci z Chorvátska z oprávnených dôvodov chýbali.
Program sa začal už vo štvrtok, keď hosťujúci žiaci pricestovali do Petrovca a boli ubytovaní v rodinách petrovských žiakov. V škole ich privítal úradujúci riaditeľ Pavel Marčok a ostatní členovia kolektívu školy, ktorí sú zapojení do projektu. Na úvode dostali tričká a mali možnosť nahliadnuť do vyučovania a spoločne sa pobaviť. Nasledujúci deň pokračovali tvorivé dielne, v rámci ktorých sa účastníci rozdelení do štyroch zmiešaných skupín venovali jazykovým či informatickým aktivitám. Súčasťou programu boli aj návštevy Gymnázia Jána Kollára, Galérie Zuzky Medveďovej a najstaršieho domu v Petrovci, kde si žiaci zbierali materiály a fotografie, ktoré neskôr spracovali do prezentácií.
V projekte tento rok účinkovalo 30 žiakov. Rumunsko reprezentovalo sedem účastníkov z Nadlaku, ktorých viedla učiteľka Monica Estera Dănilă, Maďarsko traja žiaci z Békešskej Čaby, ktorých viedol učiteľ Ján Pitoňák, a zvyšní účastníci boli z Petrovca – viedli ich profesorky Mária Andrášiková a Jarmila Pantelićová. Rumunskú delegáciu dopĺňali Pavel Hlásnik, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Ľudmila Šomráková, riaditeľka Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku v Rumunsku, a riaditeľ Dušan Šomrák, riaditeľ Teoretického lýcea J. G. Tajovského v Nadlaku. Nositeľkou projektu je Mária Andrášiková, pričom finančne ho podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Počas deviatich ročníkov sa na stretnutiach vystriedalo množstvo aktivít, tvorivých dielní, tém a pod. Všetky mali spoločný cieľ: rozvíjať jazykové schopnosti a zároveň budovať priateľstvá, ktoré pretrvávajú dodnes.
Ako uviedla Mária Andrášiková, do projektu sú zapojené až tri zahraničné krajiny, čo ju veľmi teší. „To, čo mňa vypĺňa, je fakt, že počas deviatich rokov tu prešlo veľa žiakov, ktorí si v dobrom spomínajú na toto podujatie. Mnohí žiaci zostali v kontakte dodnes – a to je podstatou projektu. Okrem upevňovania jazykového povedomia je cieľom aj vytvárať budúce generácie dolnozemských Slovákov.“
Hoci sa tento rok hovorí, že by mohol byť posledný ročník projektu, jeho odkaz a výsledky ostanú živé – v spomienkach účastníkov, v nadviazaných priateľstvách a v posilnenom vedomí spoločnej kultúrnej identity.