Ministerka stavebníctva Aleksandra Sofronijevićová dnes vyhlásila, že bol dokončený návrh zákona, ktorým by sa mala legalizovať čierna stavba, a že je v pláne, aby sa v piatok dostal na rokovanie vlády Srbska, po čom by vládny návrh bol postúpený do parlamentnej procedúry.
Zákon by podľa jej slov mal nadobudnúť účinnosť v októbri.
Ministerka takisto upozornila, že prihlasovanie je povinné a že ak niekto nelegálny objekt neprihlási, zákon predpokladá možnosť, aby sa vlastník pozemku zapísal ako vlastník objektu, alebo aby žiadal jeho zbúranie. V takom prípade náklady na odstránenie stavby znáša nelegálny stavebník.