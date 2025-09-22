Prezident Srbska Aleksandar Vučić vo svojom príhovore včera zahlásil novú procedúru legalizácie nehnuteľností.
Podľa jeho slov bude stačiť jednoduché prihlásenie a o 60 dní po Nový rok objekt sa stane legálnym a zapísaným do katastra.
„Za cenu od 100 do maximálne 1 000 eur za luxusné byty v Belehrade získajú občania v mestách a dedinách Srbska čisté papiere, právo na dedenie, hypotekárne úvery a absolútnu istotu, že im nikto nezbúra objekt. Výnimkou je výstavba na cudzom pozemku a v chránených oblastiach – takéto objekty sa stanú vlastníctvom štátu alebo sa zbúrajú,“ vyhlásil včera prezident.
Dodal, že v budúcnosti všetky nelegálne stavby, ktoré budú zistené, sa nebudú búrať, ale sa stanú vlastníctvom štátu a budú sa používať na verejné účely – školy, škôlky, sirotince.