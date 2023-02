Východné Turecko a Sýriu postihlo v pondelok 6. februára skoro ráno ničivé zemetrasenie s magnitúdou 7,8 stupňa a následne predpoludním ďalšie zemetrasenie podobnej sily. Podľa bilancie do dnešného dňa si zemetrasenie vyžiadalo najmenej deväťtisíc ľudských životov.

V reakcii na zemetrasenie vyhlásil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sedemdňový štátny smútok a trojmesačný mimoriadny stav v 10 provinciách. Desiatky krajín ponúkajú zasiahnutým oblastiam pomoc. Odhaduje sa, že okolo 150-tisíc ľudí zostalo bez domova.

Do dnešného dňa bolo na území Turecka evidovaných ďalších 648 miernejších zemetrasení. Seizmológovia odhadujú, že chvenie zemského povrchu v Turecku a Sýrii bude pravdepodobne pokračovať.

V Turecku v súčasnosti pôsobia záchranárske tímy z 36 krajín. Vyhlásil to včera večer šéf tureckej diplomacie Mevlüt Çavuşoglu. Severoatlantická aliancia dnes uviedla, že do oblasti postihnutej zemetrasením vyslalo svoje tímy z 20 členských a partnerských krajín, a to vrátane Grécka, Švédska či Fínska, s ktorými má Ankara napäté vzťahy. Medzi tímami zo zahraničia sú aj srbskí záchranári. Ministerstvo vnútra vyslalo dva tímy s 27 členmi, ako aj záchranárske psy. So sebou si vzali aj techniku hmotnosti 4,5 tony, ktorá im bude nápomocná pri hľadaní ľudí. Hasiči – záchranári z Boru, Valjeva, Nišu a Užica s jedným zásahovým hasičským autom, štyrmi dodávkami a štyrmi terénnymi autami sa pridajú ku kolegom dodatočne.

Keď ide o Sýriu Reuters informuje, že do včera bolo evidovaných 1 700 zahynutých a 4-tisíc zranených.