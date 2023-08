Ministerka poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva Jelena Tanaskovićová potvrdila, že k dnešnému dňu bolo u nás usmrtených 19 740 ošípaných nakazených africkým morom.

Tanaskovićová po prvom stretnutí Operačného štábu pre prevenciu, potláčanie a vyničenie afrického moru ošípaných poukázala na to, že povzbudivým údajom je, že počet lokálnych samospráv, kde bola zaznamenaná infekcia ošípaných, zostal rovnaký.

„Africký mor potvrdili na území 32 obcí v 13 správnych obvodoch,“ uviedla a zopakovala, že štát bude majiteľom platiť podľa trhovej hodnoty za kilogram mäsa za každé utratené zviera.

Malí farmári by podľa nej mali urobiť všetko, aby sa uchránili pred infekciou, ktorá by sa dostala na ich farmu, no ak sa tak stane, mali by to oznámiť veterinárnemu lekárovi, pretože za každé eutanazované zviera, ktoré sa na farme nakazí, zaplatí štát.

Na stretnutí uzavreli, že pomoc vojska, polície a prokuratúry veľa znamená a že v nasledujúcom období sa bude klásť dôraz na kontrolu nelegálnej prepravy ošípaných, ako aj na kontrolu veľkých podujatí, s cieľom zastaviť šírenie infekcie.