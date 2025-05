Počas týždňa pred nami vyvrcholia ďalšie dve UEFA klubové súťaže v konkurencii futbalistov. V uplynulú stredu sa víťazom Ligy Európy stal Tottenham Hotspur, ktorý vo finále výsledkom 1 : 0 prekonal Manchester United. Už v stredu sa v rámci finále Konferenčnej ligy stretnú Chelsea a Betis, kým v posledný májový deň o titul majstra Európy bojovať budú Inter Miláno a PSG.

V rámci ženskej UEFA Ligy majstrov bolo finále na programe v sobotu a šampiónskym titulom sa ovenčili hráčky londýnskeho Arsenalu, keďže v boji o trofej na štadióne José Alvalade v Lisabone prekonali Barcelonu výsledkom 1 : 0. Jediný gól v 74. minúte dala reprezentantka Švédska z radov londýnskeho celku Emma Stina Blacksteniusová.

Finále Ligy majstrov žien 2025 bol teda záverečný zápas v sezóne 2024/2025, ináč 24. sezóny poprednej európskej klubovej futbalovej súťaže žien pod patronátom UEFA.

Okrem toho, vyvrcholila tak 16. sezóna od premenovania Pohára UEFA žien na Ligu majstrov žien.

Ako sme spomenuli, Arsenal vyhral 1 : 0 a získal tak svoj druhý titul v súťaži. Zároveň to bola ich prvá trofej po 18 rokoch.

Sezóna odštartovala ešte v septembri minulého roku kvalifikačnými zápasmi, v rámci ktorých hral aj predstaviteľ Srbska Crvena zvezda. Belehradský celok však nepochodil dobre na kvalifikačnom turnaji, ktorý sa hral na Malte, vypadol v semifinále proti belgickému Anderlechtu a útechou bol triumf v boji o tretie miesto na tom istom podujatí proti čiernohorskému tímu Breznica.

Tak do ligovej fázy postúpilo 16 celkov, ktoré boli rozvrhnuté do štyroch skupín. Tá sa hrala od októbra do decembra a z každej skupiny do štvrťfinále postúpili dva najlepšie kluby.

Zaujímavo je to, že Arsenal na ceste do finále zažil niekoľko prehier – v základnej skupine proti mníchovskému Bayernu na otvorení výsledkom 2 : 5, ale pre triumfy vo všetkých ostatných zápasoch hráčky londýnskeho celku obsadili prvé miesto.

V prvom eliminačnom kole tesne prekonali Real Madrid, keďže v prvom stretnutí prehrali 0 : 2, ale v revanši dosiahli výhru 3 : 0 a dostali sa do semifinále. V tom sa zdalo, že sú znovu blízko eliminácie, keďže doma proti Lyonu prehrali 1 : 2, ibaže v odvetnom stretnutí vo Francúzsku triumfovali 4 : 1, čo im prinieslo postup do finále a súboj s Barcelonou.

Z druhej strany, hráčky katalánskeho klubu boli presvedčivé v skupine a jedinú prehru tiež zažili v prvom kole proti Manchestru City. Do štvrťfinále postúpili z prvého miesta a v tom kole, ako aj v semifinále, boli veľmi presvedčivé – najprv proti nemeckému VfL Wolfsburgu vyhrali úhrnným výsledkom 10 : 2, zatiaľ čo v semifinále proti londýnskej Chelsea triumfovali dvakrát 4 : 1. Preto proti Arsenalu bola Barcelona favoritom, ale nakoniec im nevyšlo.

Arsenal získal druhú trofej a zároveň prerušil dominovanie francúzskych a španielskych klubov, keďže od sezóny 2014/2015 už majster z iných krajín nepochádzal.

Najúspešnejší je spomenutý Lyon, ktorý má 8 titulov, nasleduje nemecký Frankfurt so štyrmi trofejami, po nich Barcelona, ktorá vyhrala trikrát. Treba na záver spomenúť aj to, že ženská Liga majstrov (niekdajší Pohár UEFA) nemá takú tradíciu ako mužská. Datuje od sezóny 2001/2002 a prvým šampiónom boli hráčky nemeckého Frankfurtu.