Najbližšia akcia dobrovoľného darcovstva krvi v Báčskom Petrovci bude vo štvrtok 29. mája od 8. do 11. hodiny v priestoroch Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec.

Buďte humánni, darujte krv.

Z petrovského Červeného kríža zároveň oznamujú občanom, že pokazené elektrické zariadenia môžu priniesť do Červeného kríža Báčsky Petrovec každý pracovný deň od 9. do 15. hodiny do 20. júna 2025.