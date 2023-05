Včerajším dňom je uzavretá ligová súťaž v anglickej Football League v sezóne 2022/2023. Ide o druhú, tretiu a štvrtú triedu, čiže populárnejšie Championship, League One a League Two. Už neraz písané a vysvetľované, že sú aj nižšie triedy anglického futbalu na oveľa vyššej úrovni, ako najlepšie ligy v jednotlivých krajinách.

Potvrdilo sa to aj v tejto sezóne, tak na základe počtu fanúšikov na zápasoch, ale aj na základe kvality futbalu, ktorú predviedli hráči tímov.

Ak sa najprv sústredíme na Championship, treba spomenúť, že sú od skôr známi noví účastníci Premier ligy, ktorí si v elitnej triede zahrajú od augusta. Sú to Burnley, ktorý vypadol vlani a vracia sa do elity po jednej sezóne v druhej lige. Mužstvo, ktoré z lavičky vedie mladý tréner a legenda Manchestru City Vincent Kompany v Championshipe v tejto sezóne bolo absolútne dominantné. Sezónu skončili so 101 bodmi na konte a postup do PL si vybojovali asi šesť kôl pred koncom majstrovstiev. Nasledoval šampiónsky titul v Championshipe, takže klub zo severozápadu znovu budeme mať medzi tými najlepšími.

Pridáva sa im aj Sheffield United, ktorý sa tiež relatívne rýchlo vracia do PL. Populárni Blades sa vracajú po dvoch rokoch v druhej lige – postúpili na konci sezóny 2018/2019, potom o rok boli hitom PL, keď finišovali na deviatom mieste, ale v druhej sezóne boli poslední. Vlani v Championshipe vypadli v play-off, ale sa už v tejto vrátili ešte silnejší.

Pred nami je spomenutá play-off a veru v tej bude veľmi zaujímavo. Pred posledným kolom si ju zabezpečili Luton Town, ktorý hral aj vlani, tiež Middlesbrough. V pondelok to potvrdil Coventry City a poslednú play-off pozíciu uchmatol Sunderland. Podarilo sa mu to práve v poslednom kole – za chotárom prekonali Preston, zatiaľ čo Blacburn v Londýne porazil Millwall a tak aj Rovers aj Lions zostali bez play-off, ktorú si vybojovali spomenuté populárne Čierne mačky. Tak má Sunderland potenciálne príležitosť dosiahnuť tzv. back-toback promóciu – vlani z League One postúpili do Championshipu a teraz budú bojovať o PL. Inak, ako vieme, Sunderland má bohatú premierligovú tradíciu. Boli relatívne pravidelným účastníkom elitnej triedy, ale potom prišlo obdobie, keď vypadli až do tretej triedy. V tej strávili štyri roky a zdá sa, že sa tento veľký klub znovu vracia na vyššie priečky.

Luton Town je tiež veľmi zaujímavý celok. Pred deviatimi rokmi boli majstrami Konferencie (piatej triedy), potom dvakrát po sebe postúpili až po Championship. Stabilizovali sa a druhý rok po sebe budú v play-off. Ich futbalista Pelly Ruddock Mpanzu má príležitosť stať sa prvým futbalistom v dejinách, ktorý s tým istým klubom postúpi z piatej do prvej ligy. Mpanzu je v Lutone od spomenutej sezóny, keď hrali v Konferencii a klub už nikdy neopustil. O jeho kvalite svedčí skutočnosť, že je štandardným hráčom v tíme, teda veľmi dobre sa rozvíjal, keď je stále konkurenčný v čoraz kvalitnejších ligách.

Middlesbrough pod taktovkou ďalšieho bývalého známeho futbalistu Michaela Carricka má za sebou už teraz úspešnú sezónu. Keď koncom októbra prišiel na lavičku populárny Boro boli v nebezpečnej zóne a finišovali v play-off. Naposledy v PL hrali v sezóne 2016/2017 a už sme si zvykli na ich neprítomnosť. Potom, ako v PL boli jedenásť rokov po sebe vypadli v sezóne 2008/2009 a odvtedy stále hrali v Championshipe s výnimkou spomenutého roka.

A ešte Coventry City – Belasí sú možno aj najpríjemnejším prekvapením Championshipu. Ich tréner Mark Robins je preto kandidátom na trénera sezóny. Coventry zohral tretiu sezónu v Championshipe po návrate do tejto triedy. Za sebou majú dosť nepríjemné obdobie, keď vypadli až do League Two, ale sa postupne vracali.

Tiež majú PL tradíciu, ale v tej naposledy boli v sezóne 2000/2001. V play-off zohrajú Luton Town – Sunderland, tiež Middlesbrough – Coventry City.

Priebeh v League One a League Two

Zakončená je sezóna aj v League One a League Two. V tretej triede prvé dve miesta obsadili šampión Plymouth a druhý Ipswich Town. Kuriozitou je, že sa tretí Sheffield Wednesday stal prvým klubom v dejinách, ktorý získal až 96 bodov, ale ani to nestačilo na priamu promóciu.

Sovy zohrajú v play-off proti Peterboroughu, celku, ktorý si posledné miesto v play-off vybojoval v záverečnom kole a bez toho zostalo Derby County.

Ďalší pár tvoria Barnsley a Bolton, takže aj v League One v play-off máme kluby s veľmi bohatou tradíciou.

Na záver spomeňme aj League Two. Ako majster vo vyššej triedy smeruje londýnsky a veľmi sympatický celok Leyton Orient, pridávajú sa aj Stevenage a Northampton Town. V play-off zohrajú Salford – Stockport, tiež Bradford City – Carlisle United.

Z Konferencie do League Two postúpil majster Wrexham majiteľa známeho herca Ryana Reynoldsa. Vo finále play-off tejto ligy zohrajú Notts County a Chesterfield.

Pre milovníkov anglického futbalu nasleduje obľúbená časť sezóny, lebo práve play-off duely v minulosti prinášali početné legendárne zápasy a nezabudnuteľné momenty.