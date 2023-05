„Stredisko pre sociálnu prácu vykonáva práce v konaní verejných oprávnení a zabezpečovania práv a služieb, ktoré sú v patričnosti lokálnej samosprávy. Práce vykonávajú zamestnanci rozličných odborných profilov – sociálni pracovníci, psychológovia, špeciálni pedagógovia, pedagógovia, právnici, sociológovia, ekonómovia,“ povedala Rada Žugićová, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Stará Pazova.

„Odborným pracovníkom je umožnené absolvovanie akreditovaného programu výcviku a zúčastňovanie sa na odborných zoskupeniach s rozličnými tematickými obsahmi, ktoré sa konajú priamo alebo online. Stredisko bolo hostiteľom a organizátorom odborných zhromaždení, ktoré sa konali v priestoroch ustanovizne,“ povedala. Žugićová, s ktorou sme sa rozprávali nielen o minuloročnej činnosti a plánoch na tento rok, ale aj aktuálnych dianiach, ktoré otriasli našu krajinu.

„Stredisko má utvorený interný tím pre ochranu pred násilím v rodine a zapojený je taktiež do práce Koordinačného telesa pre ochranu pred násilím v rodine spolu so Základnou verejnou prokuratúrou, Policajnou stanicou Stará Pazova, Základným súdom a Domom zdravia J. J. Zmaja. Zasadnutia interného tímu a koordinačného telesa sa konajú dva razy do mesiaca,“ akcentovala spolubesedníčka a doložila:

„V nadchádzajúcom období pracovať budeme na rozvoji služieb sociálnej ochrany v rámci Strediska lokálnych služieb, ktorý bude tvoriť: záchytnú stanicu pre dospelé a staršie osoby z územia Staropazovskej obce a Sriemskeho obvodu, denný pobyt pre dospelé osoby s invaliditou, bývanie za pomoci podpory,“ povedala Žugićová.

Jedna z programových aktivít sa vzťahuje i na formovanie Služby poradenstva pre manželstvo a rodinu pri stredisku a zvýšenie jeho kapacít angažovaním ešte dvoch odborných zamestnancov.

Ako uviedla riaditeľka tejto ustanovizne, pracovať budú i na rozvoji služieb rodinného spolupracovníka, pre ktorú sa zistilo, že by bola užitočná mladým manželským párom a rodinám.

Ohľadom aktuálnych dianí v našej krajine a obetí strelieb riaditeľka povedala: „Stredisko je ustanovizňou, ktorá je potrebná občanom, a môžu tieto naše služby využiť na všetkých úrovniach. Je v službe každému občanovi z územia Staropazovskej obce a tu sme, aby sme pomohli cez poradenské služby, prostredníctvom projektov, aby sme pôsobili preventívne na dané javy, ktoré my ako ustanovizeň spolu s inými inštitúciami a ustanovizňami ľahko môžeme spozorovať. Chceme sa proste vyhnúť tej floskuly, že je Stredisko pre sociálnu prácu tu iba ak niečo potrebujeme. Dôležitá je rada odborníkov a táto ustanovizeň s dlhou tradíciou a skúsenosťou môže veľmi veľa pomôcť každému občanovi, od sociálne ohrozeného do vysokovzdelaného, ktorému sú potrebné rozličné pomoci v rozličných životných otázkach,“ uzavrela.