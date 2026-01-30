1648 – Holandsko v Münsteri podpísalo separátny mier so Španielskom, čo bolo predzvesťou blížiaceho sa konca 30 ročnej vojny.
1666 – zomrel v Bratislave ostrihomský arcibiskup, náboženský spisovateľ Juraj Lippai.
1667 – Rusko a Poľsko uzavreli na trinásť rokov prímerie v boji o Ukrajinu.
1835 – americký prezident Andrew Jackson prežil prvý pokus o atentát na hlavu štátu v americkej histórii.
1889 – rakúsko-uhorský korunný princ arcivojvoda Rudolf Habsburský, jediný syn cisára Františka Jozefa I. a Alžbety Bavorskej, a jeho 17-ročná milenka barónka Mary Vetserová spáchali samovraždu v cisárskej poľovníckej chate v Meyerlingu.
1933 – Adolf Hitler bol menovaný za ríšskeho kancelára.
1943 – britské bombardéry typu Mosquito po prvý raz napadli nemecký Berlín.
1948 – zavraždený bol Móhandás Karamčand Gándhí, pol roka po tom, čo India získala nezávislosť.
1948 – vo švajčiarskom stredisku zimných športov Sankt Moritz sa začali po prvý raz od roku 1936 Zimné olympijské hry.
2007 – najväčší svetový výrobca softvéru Microsoft uviedol na trh nový operačný systém Windows Vista.
2020 – Svetová zdravotnícka organizácia oznámila, že koronavírus predstavuje mimoriadnu situáciu na globálnej úrovni z dôvodu neustáleho šírenia infekcie.