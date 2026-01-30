Žiaci tretieho ročníka kulpínskej základnej školy sa včera zúčastnili zaujímavej hodiny v miestnostiach svojej školy. Bola to interdisciplinárna hodina angličtiny a srbčiny ako nematerinského jazyka na tému Obuv a odev, ktorú koncipovali a realizovali učiteľky Dragana Stojčićová a Milica Križová.
Cez hru a za pomoci obrázkov a jednoduchých úloh žiaci sa učili nové slovíčka, jednoduché výrazy spájali v obidvoch jazykoch a precvičovali si správne pomenovania častí obuvi a odevu.
Taká interdisciplinárna hodina bola prispôsobená veku detí, dynamická a podnetná. Zameraná bola na rozvoj komunikácie, pozornosti a vzťahu k výučbe jazykov. Aj učitelia – záujemcovia z kolektívu kulpínskej školy mali možnosť zúčastniť sa tejto zaujímavej edukačnej hodiny.