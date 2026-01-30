Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dr. Dragan Glamočić včera otvoril 7. ročník Medzinárodného veľtrhu ovocinárstva, vinohradníctva a zeleninárstva AgroBelgrade 2026, ktorý združuje popredných výrobcov, vývozcov, nákupcov a spoločnosti zo Srbska, regiónu a Európy.
Glamočić pri tejto príležitosti zdôraznil, že cieľom takýchto stretnutí je priniesť výrobcom konkrétne obchodné príležitosti a väčšiu istotu vo výrobe. Zdôraznil, že Srbsko vstupuje do roku 2026 s prvým jasne definovaným strategickým smerom rozvoja rastlinnej výroby, pričom ovocie, zelenina, vinohradníctvo a kvetinárstvo sa stávajú nositeľmi vývozu, pridanej hodnoty a potravinovej bezpečnosti krajiny.
Minister pripomenul, že v roku 2025 Srbsko vyviezlo viac ako 276-tisíc ton ovocia v hodnote 728,5 milióna eur, čo spolu s vínom radí ovocie medzi najsilnejšie vývozné tromfy krajiny. Oznámil, že štát v tomto roku zvýši podporu na hektár pre intenzívnu produkciu, ako aj investície do trvalých výsadieb, produkcie v chránených oblastiach, spracovania a chladiarenských reťazcov, aby sa ďalej posilnila konkurencieschopnosť domácich výrobcov.
Glamočić zároveň uviedol, že maximálna hodnota investícií na zakladanie trvalých výsadieb sa tiež zvýši z troch na päť miliónov dinárov na hektár.
Zdroj: srbija.gov.rs