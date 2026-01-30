Nová edícia tradičného podujatia Zima s knihou v januári tohto roku štartuje z Báčskeho Petrovca. Prvá v šnúre prezentácií nových kníh sa uskutočnila včera podvečer (vo štvrtok 29. januára 2026) v Knižnici Štefana Homolu. Zima s knihou ako podujatie existuje už 18 rokov a tentoraz ju po prvýkrát usporiadali v Knižnici Štefana Homolu, presnejšie v tamojšej vynovenej čitárni.
Na rozdiel od minulých rokov, keď boli prezentované knihy Slovenského vydavateľského centra, ktorého dlhoročným riaditeľom bol Vladimír Valentík, teraz už vo výslužbe, tento rok usporiadateľom akcie je Slovenský kultúrny klub v Srbsku, ktorého zakladateľom je tiež Vladimír Valentík.
Riaditeľka petrovskej knižnice Vesna Valihorová-Filipovićová privítala aktérov prezentácie, ako aj vzácnych hostí z Petrovca, okolia, ale i zo Slovenska. Osobitne aj predsedníčku obce Vieru Krstovskú.
Valentík, ktorý moderoval večierok, v prvej časti predstavil prítomnú autorku kníh pre deti a poetku Katarínu Mosnákovú-Bagľašovú, teraz už žijúcu na Slovensku, ktorej dve knihy v poslednom období vydal SKK. Pozornosť venovali knihe Dobrodružstvo žaby Ľuby a bociana Jána, ktorá vyšla ako druhý zväzok edície Kubko. V nej autorka jazykom primeraným deťom dve zvieracie postavičky vtiahla do našich tunajších slovenských dejín k markantným postavám z našich slovenských radov. Tých stretajú cestujúc v čase i priestore. Pritom kniha je interaktívna. O knihe sa zmienila aj samotná autorka a úryvky z nej prečítali žiačky Nina Častvenová a Hana Víziová.
Novou knihou uvedenej autorky je i básnická zbierka Cez kľúčové ucho, ktorá vyšla ako druhý zväzok v edícii Letokruhy. Tú tiež podrobnejšie predstavili čitateľskej obci a Katarína Mosnáková-Bagľašová prečítala i niekoľko básní z tejto zbierky.
V hudobnom predele sa dvomi pesničkami predstavil detský zbor Perličky, ktorý vedie Mariena Stankovićová-Kriváková v rámci YMCA Serbia.
V knižnici boli potom odprezentované i ďalšie tituly z tohto petrovského vydavateľstva. Ide o zborník prác z vedeckej konferencie Dejiny kultúry vojvodinských Slovákov, ktorého je spolu s Katarínou Mosnákovou-Bagľašovou zostavovateľom Vladimír Valentík, monografiu Bajša – Multikultúrne tradície Slovákov v Báčke, ktorú pripravil kolektív autorov z Ústavu manažmentu kultúry a turizmu, kulturológie a etnológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a knižočku Cirkevno-školské nápisy slovenských evanjelikov v Kysáči v 19. storočí iba prednedávnom zosnulého miestneho historika amatéra Jána Pavlova. Aj novú básnickú zbierku osemdesiatnika Víťazoslava Hronca Anjel skazy a desiaty ročník ročenky Slovenský svetový kalendár.
K záveru večierka s knihami sa prihovorila aj doktorka vied Zuzana Drugová z Metodického centra Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ozrejmila európske projekty, v ktorých participovali aj tunajšie inštitúcie. Ide o projekt Biblio: Inovácia vzdelávacích postupov ako prostriedok inklúzie príslušníkov minority a projekt MySme: Minoritná kultúra ako prostriedok pre sebaidentifikáciu a posilnenie inklúzie v multietnickom prostredí. Ich výsledky sú verejne dostupné na ich webovej stránke.
Podujatie Zima s knihou v sobotu 31. januára 2026 poputuje na Hurbanovskú faru do Starej Pazovy.