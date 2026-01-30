Ako informujú zo selenčskej základnej školy, v utorok 27. januára aj v Základnej škole Jána Kollára v Selenči oslávili školskú slavu svätý Sáva.
O 11. hodine v aule školy bol slávnostný program, na ktorom sa najprv prítomným prihovorila riaditeľka školy Nataša Klinovská, a potom odzneli piesne, básne a životopis svätého Sávu. Na programe sa zúčastnili aj škôlkari.
Program pripravili profesorky triednej výučby Renáta Súdiová, Svetlana Kišová, Anna Čapandová, profesor triednej výučby Daniel Vrabčeniak, profesorka srbského jazyka Tereza Žjaková, profesorka hudobnej kultúry Mária Nosálová a vychovávateľky Ľudmila Čapandová a Jasmina Kováčová. Ozvučenie a fotografovanie mal na starosti profesor techniky a technológie Daniel Nosál.
V ten istý deň v Báči prebiehala Svätosávska akadémia, na ktorej boli udelené svätosávske uznania. Tohto roku medzi nositeľmi svätosávskeho uznania bola i Nataša Klinovská, riaditeľka Základnej školy Jána Kollára v Selenči, a na toto ocenenie ju navrhol kolektív školy.