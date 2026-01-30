Maximálne maloobchodné ceny pohonných hmôt v Srbsku budú v nasledujúcich siedmich dňoch rovnaké ako doteraz.
Liter eurodieselu bude stáť 193 dinárov a benzínu 176 dinárov.
