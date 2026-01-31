1580 – zomrel portugalský kráľ Henrich I. a ním vymrela dynastia Vizovcov, ktorá v Portugalsku vládla od roku 1385.
1797 – narodil sa rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert.
1808 – prestala existovať Dubrovnícka republika (pomenovaná aj Ragúska republika).
1875 – uhorská vláda zatvorila patronátne slovenské evanjelické gymnázium v Martine, ktoré bolo založené v roku 1867.
1888 – zomrel taliansky katolícky kňaz, vychovávateľ a zakladateľ rádu saleziánov Giovanni Bosco.
1915 – počas I. svetovej vojny Nemci v bitke pri Belimowe použili plynové granáty.
1958 – bola vypustená prvá americká umelá družica Explorer I.
1990 – v Moskve otvorili prvú reštauráciu McDonald’s.
1996 – zomrel insitný maliar Martin Jonáš. Bol laureátom vysokých medzinárodných umeleckých ocenení. Spoločne so Salvadorom Dalím a Renatom Gattusom roku 1978 získal zlatú medailu na veľkej medzinárodnej výstave v Taliansku.
2002 – rímskokatolícka cirkev v Írsku súhlasila s vyplatením odškodného 128 miliónov eur ľuďom, ktorí sa stali obeťami sexuálneho zneužívania v detských domovoch spravovaných rímskokatolíckou cirkvou.
2017 – v Bukurešti sa začali masové demonštrácie desiatok tisíc občanov kvôli rozhodnutiu rumunskej vlády uvoľniť protikorupčné nariadenia.