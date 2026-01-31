V piatok 30. januára sa v Kovačici uskutočnilo valné zhromaždenie Memoriálneho strediska Dr. Janka Bulíka, ktoré sa tradične koná v deň jeho umučenia v Mauthausene.
Zhromaždenie otvorila hymna Hojže, Bože v podaní cirkevného spevokolu Kresťanské srdcia, po ktorej sa prítomným prihovoril predseda strediska Ján Dišpiter.
V programe bola zhodnotená bohatá činnosť strediska v uplynulom roku, finančná situácia, ako aj plány na rok 2026. Členovia sa zúčastnili viacerých kultúrnych a spoločenských podujatí, dosiahli úspech na súťaži vo varení bryndzových halušiek v Terchovej a spolupracovali s viacerými inštitúciami. Schválený bol aj plán ďalších aktivít a potvrdená výška členského poplatku vo výške 1 000 dinárov. Zhromaždenie sa skončilo diskusiou a spoločným občerstvením.