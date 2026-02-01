V sobotu 14. februára sa v Padine uskutoční 30. ročník tradičného podujatia Víno – hudba – klobásy. Podujatie sa bude konať v reštaurácii Hole, kde sa program začne o 19.00 hodine. O dobrú náladu sa postará Pazovský ľudový orchester Kacúri.
Súťažná časť podujatia je otvorená pre všetkých záujemcov. Súťažiaci sú povinní najneskôr do 14. februára do 12. hodiny doručiť do salónu nábytku Padina Komerc jeden liter vína alebo jednu údenú klobásu.
Vstupné je 1 800 dinárov a zahŕňa: večeru, kávu, dva nápoje, dezert a bohatú tombolu.
Vstupenky si možno zabezpečiť v salóne nábytku Padina Komerc na telefónne číslo: 013/667-275 alebo u Zlatka Šimáka 063/8 223 509.