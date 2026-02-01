Do 9. ročníka literárnej súťaže Píšeš? Píšem! sa po prvýkrát zapája aj motto (NE)VIDITEĽNÍ. Téma reflektuje multikultúrny charakter Vojvodiny a poukazuje na príbehy ľudí, ktorí často zostávajú mimo centra pozornosti – menšiny, zabudnuté profesie, či tichí hrdinovia.
Svoje literárne diela môžu autori zasielať do 15. marca na email: seminar.pises.pisem@gmail.com
Vyhodnotenie sa uskutoční počas festivalu DIDA v Divadle Janka Čemana 5. apríla.
Víťazné texty budú následne realizované na 15. ročníku semináru Píšeš? Píšem! v Kovačici, v spolupráci so združením Kolektív kreatívnych amatérov – Kokram, od 16. do 23. augusta.
Pravidlá súťaže si môžete pozrieť na oficiálnej Facebook stránke Píšeš? Píšem! – seminár tvorivého dramatického písania.