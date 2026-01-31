Spoločnosť Elektromreža Srbije (EMS) zverejnila oznámenie pre verejnosť a majiteľov nehnuteľností na území Obce Báčska Palanka. Týka sa pozemkov, ktoré sa nachádzajú v ochrannom pásme nadzemných elektrických vedení 110, 220 a 400 kV.
EMS upozorňuje, že v obci bude prebiehať rez stromov, konárov a rastlinstva, ktoré môžu ohrozovať bezpečnú prevádzku elektrickej siete. Práce budú realizované v období od 1. februára do 31. júla 2026, a to pri viacerých trasách vedení a úsekoch v okolí trafostaníc na území Báčskopalanskej obce.
V oznámení sa zároveň uvádza, že obyvatelia majú povinnosť umožniť vykonanie týchto prác a následne po ukončení prác konáre a rastlinstvo upratať. Pri prípadných vlastných zásahoch v ochrannom pásme je potrebné postupovať podľa predpisov a vopred si zabezpečiť súhlas EMS.