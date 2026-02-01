1328 – zomrel francúzsky kráľ Karol IV. Pekný, posledný mužský člen priamej línie Kapetovcov.
1587 – anglická kráľovná Alžbeta I. podpísala rozsudok smrti nad škótskou kráľovnou Máriou Stuartovou.
1748 – Nový Sad sa stal slobodným kráľovským mestom.
1790 – najvyšší súd USA zasadol po prvý raz, rok po svojom založení.
1794 – metropolita Stevan Stratimirović z vlastných financií založil Malú duchovnú školu v Sriemskych Karlovciach, predchodcu dnešného Karlovského teologického seminára sv. Arsenija.
1840 – bola otvorená prvá stomatologická fakulta vo svete v americkom meste Baltimore.
1881 – v Martine začali z iniciatívy Svetozára Hurbana Vajanského a Jozefa Škultétyho vychádzať obnovené Slovenské pohľady, časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku.
1886 – v Prešporku (Bratislave) sa začala prevádzka verejného mestského vodovodu.
1918 – v Boke Kotorskej sa začala vzbura 6000 rakúsko-uhorských námorníkov, z ktorých bolo veľa Slovákov.
1946 – Maďarsko vyhlásili za republiku a prezidentom sa stal Zoltán Tildy.
1999 – skončilo sa používanie Morseovej abecedy v telegrafickej komunikácii.