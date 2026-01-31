Divadelné predstavenie Miloša Nikolića Kováči v podaní SD VHV, SKUS hrdinu Janka Čmelíka a Strediska pre kultúru Stará Pazova a v réžii Alexandra Baka bude zahrané v nedeľu 1. februára o 20.00 hodine v staropazovskej divadelnej sále (malá scéna).
Týmto predstavením si pripomenú 123. výročie pôsobenia divadelníctva v tomto prostredí. Predstavenie bude zahrané v predvečer pripomínania si tohto jubilea, lebo na Hromnice – 2. februára dávneho roku 1903 bolo zahrané prvé divadelné predstavenie v slovenskom jazyku Testiná do domu, spokojnosť von z domu. Po predstavení si členovia SD VHV so spolupracovníkmi a priateľmi v Klube VHV zaspomínajú na dejiny pôsobenia divadelníctva v Starej Pazove a dosiahnuté úspechy.