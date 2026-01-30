Prezident Republiky Srbsko Aleksandar Vučić sa dnes stretol s veľvyslancami členských krajín Európskej únie v Srbsku. Vučić vyhlásil, že Srbsko zostáva odhodlané dialógu, stabilite a zodpovednému prístupu, s jasnou snahou preukázať svojou prácou a výsledkami, že je spoľahlivým partnerom Európskej únie.
Dodal, že v tomto duchu prijala vláda Srbska na jeho návrh rozhodnutie o vytvorení operatívneho tímu, ktorého úlohou bude koordinovať zrýchlené plnenie všetkých záväzkov na európskej ceste našej krajiny, pričom prvé zasadnutie tohto tímu sa uskutočnilo dnes.