Aktuálny futbalový majster Srbska Crvena zvezda v prvom v sezóne 2025/2026 za rivala bude mať Lille, celok proti ktorému v ligovej fáze už hrala a dosiahla triumf. Rozhodlo tak piatkové žrebovanie, potom, ako vo štvrtok bola dohraná ligová fáza druhej podľa kvality UEFA klubovej súťaže.
S ohľadom na to, že Belehradčania zostali bez Top 8, budú musieť vo februári zohrať dodatočné dva zápasy pred osemfinále a do ďalšieho kola postúpia, samozrejme, len ak budú lepší ako rival, ktorého im losovanie prinieslo.
Zápas posledného kola proti španielskej Celte Vigo mohol nášmu predstaviteľovi priniesť aj postup do Top 8, ale na to bolo potrebné splnenie niekoľkých podmienok.
A Crvena zvezda nezabezpečila ani základnú – potrebovala triumf a pozitívne výsledky z ďalších zápasov.
Ďaleko však od toho, že Belehradčania neboli ku triumfu blízko. Boli lepším súperom, vytvárali šance, dominovali, ale sa nakoniec duel skončil nerozhodne 1 : 1, čo aj definitívne uzavrelo dvere Top 8.
V úvodnej časti vsietili červeno-bieli dva góly, ale pre ofsajd tie neboli uznané.
Tlačili aj ďalej, ale sa im proste nedarilo. A potom šok – v 87. minúte po slabej intervencii obrancu sa lopty znovu zmocnili Španieli a pekným gólom im náskok priniesol Lopez.
Predsa, v ďalšom útoku Crvena zvezda vyrovnala, gól dal Bruno Duarte a v nadstavenom čase mal náš predstaviteľ ešte dve solídne šance, ale sa výsledok už nemenil.
Predsa, ani triumf nad španielskym celkom by už nestačil, lebo jednotlivé kluby pred Crvenou zvezdou tiež dosiahli triumfy a pre lepší gólový pomer aj tak finišujú pred našim klubom.
Belehradčania tak po remíze ukončili prvú fázu súťaže na pätnástom mieste. Prvý duel play-off kola sa hrať bude vo Francúzsku a revanš v Belehrade.
V prípade, že červeno-bieli prekonajú prekážku v play-off, ich súperom v osemfinále bude prvý alebo druhý tím tabuľky – francúzsky Olympique Lyon alebo anglická Aston Villa, teda akokoľvek exotický a veľmi silný súper.
Zápasy play-off sú na programe 19. a 26. februára, kým sa osemfinále hrať bude 12. a 19. marca.
V apríli sú na programe štvrťfinálové súboje a potom koncom štvrtého mesiaca a na začiatku mája aj semifinále.
Rozhodujúci duel v Lige Európy 2025/2026 je na programe 20. mája a česť hostitť finále v tomto roku má Beşiktaş Stadium v Istanbule.
Aj posledné kolo Ligy majstrov bolo dynamické
Pred Európskou ligou sme v stredu sledovali aj veľmi zaujímavé posledné kolo ligovej fázy Champions league.
Jediným stopercentným klubom je londýnsky Arsenal, ktorý triumf dosiahol aj v poslednom kole a z prvého miesta odchádza do osemfinále.
Okrem Gunners sú v Top 8 aj ďalšie anglické celky – Liverpool, Tottenham Hotspur, Chelsea a Manchester City, kým Newcastle United bude hrať v play-off.
Okrem Angličanov v Top 8 zakončili Bayern Mníchov, Barcelona a Sporting CP, čo je najpríjemnejším prekvapením.
Play-off a dodatočné zápasy musia hrať aj veľkokluby ako Real Madrid, PSG, Inter Miláno či Juventus, ale si postup zabezpečili aj outsideri na štarte súťaže, ako Qarabağ či Bodø/Glimt.
Azerbajdžanský celok mal postup ručený aj pred posledným kolom a možno aj z toho dôvodu ťažko prehral 6 : 0 za chotárom v Liverpoole.
Z druhej strany, nórsky Bodø/Glimt na januárové dva zápasy čakal s tromi bodmi a duely s Manchestrom City a Atléticom Madrid nesľubovali mnoho. Predsa, Nóri najprv doma porazili City a v poslednom kole za chotárom aj Atlético, čo im napokon prinieslo pozíciu 23 a postup.
Kvalifikovala sa aj Benfica a to vďaka lepšiemu gólovému skóre ako Olympique Marseille – rozhodujúci gól vsietil ich brankár Anatoliy Trubin v 98. minúte proti Realu Madrid, takže Benfica ligovú fázu uzavrela pomerom -2 a Marseille má -3.
Play-off Ligy majstrov sa hrá tiež vo februári, potom osemfinále nasledovať bude v marci.