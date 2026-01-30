Na FIMEK-u v Novom Sade sa 28. januára konala záverečná časť konkurzu Energia je všade okolo nás, na ktorom boli ocenení žiaci základných a stredných škôl za svoje práce.
Medzi ocenenými tretie miesto v kategórii modely a makety získali žiaci ZŠ maršala Tita z Padiny Boban Mitevski a Dominik Sabo pod vedením mentorov Jána Saba a Vierky Hlavatej, za originálny model výroby elektrickej energie zo zemiakov.
Úspešne sa predstavili aj žiačky Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici. Sára Šimonová získala prvé a Anita Cicková druhé miesto v kategórii výtvarných prác, ich mentorkou bola Saňa Stvorcová, zatiaľ čo Anastázia Bektešiová obsadila prvé miesto v kategórii multimediálnych prác za pomoci mentorky Romancy Lupulescuovej.