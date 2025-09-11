Ministerka vnútorného a zahraničného obchodu Jagoda Lazarevićová dnes vyhlásila, že väčšina obchodných reťazcov, na ktoré sa vzťahuje opatrenie o obmedzení marží, ktoré nadobudlo účinnosť 1. septembra, toto opatrenie aj rešpektuje.
Uviedla, že v prvej dekáde septembra, odkedy sa nariadenie uplatňuje, inšpekciami bolo zistené, že väčšina obchodníkov dodržiava predpisy – v zmysle predkladania cenníkov, úpravy cien a zosúladenia s maržami, ktoré sú teraz podľa nariadenia povolené.
Kontrola bola v tomto období zameraná na najväčšie obchodné reťazce a inšpektori po celom Srbsku navštívili 82 predajných objektov.
Lazarevićová ešte poznamenala, že časť občanov reagovala na absenciu akčných zliav v niektorých obchodných reťazcoch, pričom zdôraznila, že cieľom bolo, aby po prijatí nariadenia ceny v obchodoch klesli, zatiaľ čo akčné zľavy by pokračovali.
Dodala, že treba dovoliť, aby trh zareagoval, a zdôraznila, že cieľom nie je, aby vo všetkých reťazcoch boli rovnaké ceny, ako ani to, aby akčné zľavy boli koordinované.
Podľa jej slov nariadenie nebolo prijaté s úmyslom, aby bolo krátkodobým riešením s efektom, ktorý potrvá len určitý počet dní, ale aby sa postupne zavádzal poriadok na trhu.
Zdroj: must.gov.rs