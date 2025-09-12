1583 – narodil sa taliansky organista a skladateľ Girolamo Frescobaldi, najväčší majster svojej doby na organe.
1683 – spojenecké vojská pod vedením poľského kráľa Jána Sobieskeho porazili pri Viedni osmanskú (tureckú) armádu.
1878 – v Londýne postavili egyptský obelisk známy ako Kleopatrina ihla, vyrobený z mramoru z Asuánu okolo roku 1475 pred Kristom.
1888 – narodil sa francúzsky herec a šansoniér Maurice Chevalier.
1897 – narodila sa francúzska chemička a fyzička Iréne Joliot-Curieová, nositeľka Nobelovej ceny z roku 1935. Bola dcérou dcéra laureátov Nobelovej ceny Pierra a Marie Curie.
1852 – narodil sa srbský spisovateľ Simo Matavulj, člen Srbskej kráľovskej akadémie, jeden z najvýraznejších predstaviteľov srbského realizmu.
1910 – v Los Angeles vymenovali prvú policajtku na svete. Bola ňou Alice Stebbins Wellsová.
1916 – v prvej svetovej vojne sa na Kajmakčalane začala ofenzíva srbskej armády proti Bulharom a Nemcom.
1921 – narodil sa poľský spisovateľ Stanislav Lem, najznámejší poľský autor vedeckej fantastiky.
1968 – Albánsko vystúpilo z vojenského zoskupenia Varšavskej zmluvy.
2003 – zomrel legendárny americký country spevák, gitarista a skladateľ Johnny Cash.
2013 – sonda Voyager 1 prešla novú hranicu a stala sa prvou kozmickou loďou, ktorá opustila náš solárny systém, vyhlásila americká Agentúra pre kozmické výskumy (NASA).
2013 – Island úradne ukončil rokovania o pridružení s Európskou úniou, na čo EÚ odpovedala pozastavením výplaty pomoci z predprístupných fondov.