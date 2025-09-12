Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali vyhlásil, že práce na výstavbe Expo dediny prebiehajú podľa plánovanej dynamiky. Ako povedal, byty budú dokončené v stanovenom termíne, teda do polovice roka 2026.
Uviedol, že v rámci bytového komplexu v Surčíne sa bude nachádzať 1 500 bytov – od jednoizbových po štvorizbové, s rozlohou od 37 do 102 štvorcových metrov. Dodal, že do týchto bytov sa začnú v druhej polovici budúceho roka sťahovať oficiálni účastníci výstavy Expo, aby si mohli pripravovať svoje pavilóny.
Zdôraznil tiež, že pôjde o výbornú lokalitu na bývanie, so škôlkami, školou a ďalšou občianskou vybavenosťou, tematickými parkmi, dobrou železničnou dostupnosťou do centra Belehradu, Obrenovca, na Letisko Nikolu Teslu a na železničnú stanicu Prokop. Ako sa uvádza v oznámení, byty budú vybavené všetkým potrebným nábytkom a ďalším zariadením.