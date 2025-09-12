Knižnica Štefana Homolu v tomto školskom roku už tradične vypisuje literárno-výtvarný a fotosúbeh. Všeobecnou témou tohtoročného súbehu je Ukáž, čo vieš?.
Na výtvarný súbeh sa svojimi ilustráciami môžu prihlásiť deti z materských škôl a žiaci 1. až 3. ročníka základných škôl na tému Kreslím obal pre moju knihu a pomenujem ju…
Na literárny súbeh sa môžu prihlásiť žiaci 3. až 6. ročníka základných škôl na tému Knižnica rozpráva svoju rozprávku.
Na literárny súbeh sa môžu prihlásiť žiaci 7. a 8. ročníka základných škôl a žiaci stredných škôl. Môžu to byť prozaické texty alebo poézia. Vyberte si z dvoch tém: Kniha, ktorá mi nedala zaspať alebo Keď čítam….
Na fotosúbeh sa môžu prihlásiť žiaci 7. a 8. ročníka základných škôl a žiaci stredných škôl. Téma na fotosúbeh je: Knižnica cez môj objektív.
Práce treba zaslať / odovzdať do 20. októbra t. r. na adresu: Knižnica Štefana Homolu, Ľudovej revolúcie 9, 21 470 Báčsky Petrovec, alebo elektronicky na mailovú adresu bibliotekash@hotmail.com, jazyciarka@gmail.com, kniznicashomolu@gmail.com
Na každú prácu treba uviesť meno autora, názov práce, ročník / vek, školu, kontakt a meno učiteľa. Výtvarné práce zaslať vo formáte A3, kým literárne vo formáte A4. Fotografie prosia poslať vyrobené.
Práce budú vyhodnotené do 5. novembra a výstava prác a vyhlásenie víťazov plánované je 14. novembra 2025.