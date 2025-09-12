V rámci osláv Dňa Padiny sa včera uskutočnila slávnostná akadémia pri príležitosti 219. výročia osídlenia dediny. Podujatie zorganizovalo Miestne spoločenstvo Padina v spolupráci s MOMS Padina.
Na programe sa prihovorili predseda Miestneho spoločenstva Padina Ondrej Hlavča a predseda Miestneho spoločenstva Kovačica Adam Jonáš.
Prítomní si vypočuli aj krátke úryvky z dejín Padiny podľa spisov Jána Janoviča, ktoré predniesli Elenka Ďurišová, Ivana Povolná a Zlatko Šimák.
V hudobnom programe sa predstavili Tea Trnovská, ktorá hrala na harfe, ako aj Timea Tomanová, Dávid Dišpiter a Leona Majdlenová na klavíri, pod vedením Marijany Marčekovej-Valentovej.