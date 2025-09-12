Členka Mestskej rady pre ekológiu, energetickú efektívnosť a ochranu životného prostredia Vanja Petkovićová sa zúčastnila akcie odstraňovania nelegálnej skládky vo Futogu, ktorú zorganizovala Mestská správa pre ochranu životného prostredia v spolupráci s Ministerstvom ochrany životného prostredia.
Akcie sa zúčastnili aj predstavitelia Mesta Nový Sad, VKP Čistoća Nový Sad a VP Vojvodinašume.
„Po májovej akcii čistenia pobrežia Dunaja je toto ďalší krok tým istým smerom – ku konkrétnej a zodpovednej starostlivosti o priestor, v ktorom žijeme. V spolupráci s Ministerstvom ochrany životného prostredia, VKP Čistoća a VP Vojvodinašume odstraňujeme približne 15 000 kubických metrov odpadu z plochy s rozlohou 15 000 štvorcových metrov. Hodnota tohto projektu presahuje 31 miliónov dinárov. Na už vyčistených pozemkoch sa pripravuje projektová dokumentácia na výstavbu recyklačného dvora,“ povedala Petkovićová.
Ako ďalej povedala, z takýchto akcií musí zaznievať odkaz, že ako spoločnosť musíme rozvíjať povedomie o tom, že čisté a zdravé životné prostredie je odrazom kultúry každého z nás. Preto vyzvala všetkých občanov, aby odpad likvidovali zodpovedne a v súlade s predpismi, pretože len zvyšovaním individuálneho ekologického povedomia môžeme dosiahnuť trvalé a udržateľné výsledky.
„Príroda nám vracia len toľko, koľko si ju vážime, a preto je našou povinnosťou chrániť ju pre súčasné a budúce generácie,“ odkázala Petkovićová.